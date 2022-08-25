Safari cip devrildi: 5 turist öldü 4 yaralı

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Muğla Marmaris’ten Datça istikametine Iraklı turistleri taşıyan Murtaza Arslan (58) yönetimindeki safari cip dün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Devrilerek metrelerce sürüklenen cipe, arkadan gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada Iraklı turistler Ali Jawdat Kadhim, Mohammed Saddar Jabbar, İbrahim M. Haalamar, Ayad Mustafa Abdulhafed ve Hayder Fadhıl Jalil Almasslawi öldü. Yaralı 4 turist hastaneye kaldırıldı. Sürücüler Murtaza Arslan ve Ali Kudret Temizkalay ile tur şirketi sahibi C.A. gözaltında.