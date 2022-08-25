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Safari cip devrildi: 5 turist öldü 4 yaralı

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#Muğla#Cip#Turist
Safari cip devrildi: 5 turist öldü 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 07:00

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden safari cipi yoldan çıkarak devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada devrilen cipten yola savrulan Irak uyruklu 5 turist hayatını kaybetti, 4 turist de yaralandı.

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Muğla Marmaris’ten Datça istikametine Iraklı turistleri taşıyan Murtaza Arslan (58) yönetimindeki safari cip dün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Devrilerek metrelerce sürüklenen cipe, arkadan gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada Iraklı turistler Ali Jawdat Kadhim, Mohammed Saddar Jabbar, İbrahim M. Haalamar, Ayad Mustafa Abdulhafed ve Hayder Fadhıl Jalil Almasslawi öldü. Yaralı 4 turist hastaneye kaldırıldı. Sürücüler Murtaza Arslan ve Ali Kudret Temizkalay ile tur şirketi sahibi C.A. gözaltında.

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#Muğla#Cip#Turist

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