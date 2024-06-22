Safari aracı 5 metreden yuvarlandı... 1 turist öldü

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Antalya’nın Alanya ilçesinde Rıdvan Ş. yönetimindeki safari aracı, dün 13.00 sıralarında Sapadere Mahallesi’nde seyir halindeyken bir anda yoldan çıkarak 5 metrelik şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Romanya vatandaşı Constantin Butnarescu’nun (32) hayatını kaybettiği, eşi Alina Elena Butnarescu (29) ile kızı Ema Marina Butnarescu (4) ve Mustafa Atalay’ın (25) yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası safari aracının sürücüsü Rıdvan Ş.’nin olay yerinden kaçtığı belirtildi. Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri kaza sonrası kaçan Rıdvan Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.