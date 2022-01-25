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Şafak Sezer mahsur kaldı, yardım istedi: 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor

#Şafak Sezer#Kar#İstanbul

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç kapanan yollarda mahsur kaldı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer de aracıyla yolda kaldı. Sezer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım istedi.

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Ünlü oyuncu Şafak Sezer, İSTOÇ kavşağında yaklaşık 6 saattir mahsur kaldığını belirleterek yetkililerden yardım istedi.

"6 SAATTİR HİÇBİR ŞEY KIMILDAMIYOR"

Sezer sosyal medya hesabından "Biliyoruz her yer böyle ama lütfen yardım" başlığıyla paylaştığı videoda "İSTOÇ kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var, bir sürü bekleyen var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var, rahatsızlar var" ifadelerini kullandı.

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