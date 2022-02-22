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Şafak operasyonunda polisi görünce: 'Hoş geldiniz'

#Antalya #Yasa Dışı Bahis#Operasyon

Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis siteleri üzerinden işlem yaparak kazanç sağlayan şüphelilere şafak operasyonu düzenlendi. Karşısında polisi gören şüphelilerden Ç.G. (24), "Buyurun ağabey, hoş geldiniz" dedi. Gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, günlerce süren teknik ve fiziki takibin ardından Antalya, Artvin, Adana, İstanbul ve Kırıkkale'de 20 şüphelinin yasa dışı bahis sitesi üzerinden işlem yaparak kazanç sağladıklarını tespit etti. Yabancı operatörlere ait sim kartları kullanarak yurt dışındaki bağlantıları ile iletişime geçtikleri belirlenen şüphelilerin, Artvin'deki sınır kapısı üzerinden de para transferi yaptıkları, dövizin yanı sıra kripto para ile de bahis oynattıkları belirlendi.

50 POLİSLE OPERASYON

Teknik ve fiziki takibin sonlandırılmasının ardından belirlenen adreslere sabaha karşı 50 polisle operasyon düzenlendi. Antalya Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bir iş hanının zemin katında önceden dernek olarak kullanılan adrese de baskın yapıldı. 3 şüphelinin bulunduğu iş yerinde polis ekiplerine kapıyı Ç.G. açtı.

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Karşısında polisi gören Ç.G., "Buyurun ağabey, hoş geldiniz" dedi. Ç.G. ile birlikte içeride bulunan Ş.O.K. (22) ve B.K. (20) gözaltına alındı. Ş.O.K. kendisine kelepçe takıldıktan sonra "Güne puanım 5. Bari yarın güzel bir şeyler olsa" dedi.

Cep telefonlarına el konulan şüphelilerin çantalarında yapılan aramalarda ise yabancı operatörlere ait çok sayıda sim kartı, kredi ve banka kartları ile banka hesap numaraları ve bu hesap numaralarına ait şifrelerin yazılı olduğu evrak ele geçirildi. Hesap numaralarının hemen yanındaki evrakta şifrelerin yazılı olduğu, bunların çoğunluğunun kolay hatırlanabilecek rakamlardan oluştuğu ve birçoğunun da aynı olması dikkati çekti.

Antalya'daki operasyonlarda toplam 16, diğer illerde 4 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandığı kaydedildi.

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#Antalya#Yasa Dışı Bahis#Operasyon

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