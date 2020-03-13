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Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir nereli? Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi kim?

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, son günlerde sıkça gündemde yer alması dolayısıyla pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Beşiktaş Spor Kulübünde de görev alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, son günlerde özel hayatı ile gündemde yer alıyor. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında merak edilen bazı bilgiler ve bazı detaylar

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'dur.

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