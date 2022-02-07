Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! 8 şüpheli tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...#Meteoroloji
Fatih Terim, Galatasaraya başkan olacak mı Harekete geçtiği iddiası...Fatih Terim, Galatasaray'a başkan olacak mı? Harekete geçtiği iddiası...#Fatih Terim
Bitcoin’de 14 gün sonra ilk Yükseliş sürer miBitcoin’de 14 gün sonra ilk! Yükseliş sürer mi?#Kripto Para Piyasaları
Emine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyorEmine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyor#Emine Erdoğan
Üsküdarda binada patlama Vali Yerlikaya patlamanın nedenini açıkladıÜsküdar'da binada patlama! Vali Yerlikaya patlamanın nedenini açıkladı#Üsküdar
Günlük tabloya dahil olmak an meselesi Bakan Kocadan dikkat çeken uyarı"Günlük tabloya dahil olmak an meselesi!" Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme TutuklandılarŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Tutuklandılar#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Taciz mesajları ortaya çıktı, Overmars Ajaxtan kovuldu Avrupa futbolunu sarsan skandal...Taciz mesajları ortaya çıktı, Overmars Ajax'tan kovuldu! Avrupa futbolunu sarsan skandal...#Marc Overmars
Kazakistan’da Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkileri iptal edildiKazakistan’da Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkileri iptal edildi#Nursultan Nazarbayev
İstanbuldaki çarpıcı detay Bakan Koca ayrıntılarıyla paylaştı: Yüzde 88i...İstanbul'daki çarpıcı detay! Bakan Koca ayrıntılarıyla paylaştı: Yüzde 88'i...#Fahrettin Koca
Paylaşımı tepki çekmişti Derya Büyükuncu hakkında yeni kararPaylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında yeni karar#Derya Büyükuncu
Fatma Girikin ölümüyle ilgili yeni gelişme... Bir suç duyurusu dahaFatma Girik'in ölümüyle ilgili yeni gelişme... Bir suç duyurusu daha!#Fatma Girik
Hadım tarikatına baskın... Manzaraya inanamadılar'Hadım' tarikatına baskın... Manzaraya inanamadılar#İngiltere
Sumudica hakkında futbolcularına cinsel taciz iddiası İsterseniz ispat edebilirimSumudica hakkında 'futbolcularına cinsel taciz' iddiası! "İsterseniz ispat edebilirim"#Marius Sumudica
Tezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldıTezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldı #Cristiano Ronaldo
HABERLERGündem Haberleri

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! 8 şüpheli tutuklandı

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#DAVA
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme 8 şüpheli tutuklandı

Sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 16 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

16 şüpheli burada tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı.

Diğer şüpheliler Ahmet Y., Batuhan A., Buğra H., Gökhan Ataş, İbrahim Ç., İrfan E., Mehmet S.S., Rasim T.K. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme 16 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 16 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiHaberi Görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silahın bulunma görüntüsü
daha fazla video içinŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silahın bulunma görüntüsü
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
daha fazla video içinŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Büyükçekmece’de günübirlik evde Ali Yasak ve Kadir Yasak yakalandı
daha fazla video içinBüyükçekmece’de günübirlik evde Ali Yasak ve Kadir Yasak yakalandı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#DAVA

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı