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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son şüpheli serbest bırakıldı

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#Şüpheli
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son şüpheli serbest bırakıldı

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin aranan son kişi olan Duhan Güleş çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. 

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yapılan çalışmalarda, Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkân sağladıkları tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrasında firar eden Seccad Yeşil'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aranan son şüpheli olan Duhan Güleş de yakalanarak, bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda sevk edildi. Duhan Güleş çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#Şüpheli

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