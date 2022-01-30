Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskını

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Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından tetiği çekenin Kadir Yasak olduğunu tespit etmişti. Cinayetin hemen ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile para anlaşmazlığı bulunan Gökhan Karakan ile Uğur Can Bilge gözaltına alınmıştı. Cinayet gecesi restoranın önünde oldukları belirlenen Kadir Yasak’ın kardeşi Ali Yasak ile adamları Seccad Yeşil ve Serkan Dakman aranmaya başlanmıştı. Ekipler, Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın saklanabileceği 19 adres tespit etti. Tüm adreslere şafak vakti eşzamanlı operasyon yapıldı. Kadir Yasak ve Ali Yasak saklandıkları rezidans dairede yere yatırılıp ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Rezidansta ruhsatsız bir tabanca da ele geçirildi. Operasyonda Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın 9 adamı da gözaltına alındı. Seccad Yeşil ve Serkan Dakman ise halen aranıyor.

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‘ŞÜKÜRLER OLSUN’

Ece Erken, şüphelilerin yakalanmasının ardından sosyla medya hesabından “Allah’ım şükürler olsun. Yalvarıyorum, en ağır cezayı alsınlar. Ne olur en ağır cezayı alsınlar” paylaşımlarında bulundu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da “Hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak için hukuk kuralları çerçevesinde elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.

Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu’nun 15 yıl evli kaldığı, iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli cinayetin ardından ilk kez konuştu. Çocuklarının babasına son vazifesini yaptığını söyleyen Kocadereli, “Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun” dedi.

8 DAKİKADA ULAŞMIŞ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından eşi Ece Erken sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20’de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesinin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım” demişti.



Ece Erken’in bu paylaşımına yanıt İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden geldi. Müdürlük ambulansın 8 dakikada olay yerine ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “İlk çağrı gelişi olan saat 00.39’dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır.”