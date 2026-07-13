Saf altın yalanıyla dev vurgun... Bütün parayı eğlence mekânlarında harcamışlar

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Kendisini 8 Haziran 2026’da ‘Dubaili kuyumcu’ olarak tanıtan bir kişi, Dubai’den yabancı telefon numarası ile İstanbul Fatih’te kuyumculuk yapan Suriye uyruklu işinsanını A.S.’yi aradı. Dubai’den arayan kişi telefon görüşmesinin sonunda A.S.’yi birlikte ticaret yapmak için ikna etti. İşlenmiş altına karşılık saf altın almak için 2.5 kilogram altınla Fatih’te belirlenen adrese giden A.S., burada kendisini Dubaili kuyumcu olarak tanıtan kişi tarafından gönderilen 3 şüpheliye 2.5 kilogram altını verdi ancak karşılığında saf altın alamadı. Elden 2.5 kilogram altın aldıkları işinsanı A.S.’yi, “Sana vereceğimiz saf altını kardeşimiz getirecekti adresi karıştırmış olabilir, bekleyelim” diyerek oyalayan 3 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Dolandırıldığını anlayan işinsanı ise karakola giderek şikâyetçi oldu.

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15 MİLYON TL’YLE 1 HAFTA EĞLENDİLER

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Dubai’den aranan telefon üzerinden kendisini kuyumcu olarak tanıtan kişinin irtibata geçtiği 3 şüphelinin kimliklerini tek tek tespit etti. Yapılan çalışmada, kendini ‘Dubaili kuyumcu’ olarak tanıtan dolandırıcının da altınları alması için aracı yaptığı 3 şüpheli tarafından dolandırıldığı ve olaydan sonra Dubai’deki telefonla hiç irtibat kurmadıkları belirlendi.

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Çalışmanın devamında altınları mağdur işinsanından aldıktan sonra irtibat kurdukları sözde Dubaili kuyumcuyla iletişimi kesen aracı şüpheliler A.E.K., A.Ö. ile M.N.’nin, yaklaşık 15 milyon lira ile 1 hafta eğlence mekânlarına gittiği, parayı eğlence mekânlarında harcayıp, sanal kumar oynadıkları, motosiklet alıp gezdikleri ve paranın büyük kısmını da harcadıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyette verdiği ifadede, “Tüm parayı 1 haftada eğlence mekânlarında harcadık, yiyip içtik. Dilenciye bile 100 dolar verdim. Kadınlarla eğlendim, borçlarımı ödedim” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.