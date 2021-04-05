Sadri Alışık doodle'ını tasarlayan Sedat Girgin kimdir?

1985’te İstanbul’da doğan Sedat Girgin, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nün ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Dergi ve ajanslarda serbest illüstratör olarak çalıştı; aralarında Yaşar Kemal’in Kalemler ve Beyaz Pantolon adlı öykülerinin de bulunduğu seksenin üzerinde kitap resimledi. 2010 Art Vespa tasarım yarışmasında birincilik ödülü kazandı; bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye ve seminere katıldı, atölyeler düzenledi, seçici kurul üyelikleri yaptı. İlk kişisel sergisi, Hayretler Sirki’ni 2013’te açtı. 2014’te The Guide İstanbul dergisinin kapak çizeri olan sanatçının kitap resimlemeleri, Bratislava İllüstrasyon Bienali’ne ve İzmir Ege Üniversitesi Çocuk Kitabı Ressamları Müzesi’ne seçildi, sergilendi. 2018 Hans Christian Andersen Ödülü’ne illüstrasyon dalında Türkiye’den aday gösterilen sanatçı, İstanbul’da yaşıyor.

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