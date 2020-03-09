Sadizm nedir? Sadist ne Demek?

Fransızcadan Türkçeye geçen bir kelime olarak öne çıkan sadizm, herhangi birinin acı çekmesinden hoşlanma anlamına gelmektedir. Çok farklı anlayış üzerinden değişik boyutlarda tabir etmek mümkündür. Ancak ortak şekilde birinin acı çekmesi ya da ona acı çektirmek üzerinden zevk alma tabiri çıkabilmektedir.

Sadizm Nedir?

Sadizm anlamını değişik duygular üzerinden tabir etmek mümkün. Genel anlamı ile mecazen hem başkalarının yaşadığı acıdan zevk alma dürtüsüdür. Bu durum kişinin bir başkasına yaşattığı acı üzerinden zevk alma olarak da anlatılabilir. Türkçesi elezer olarak bilinmektedir. Çoğu insanda şiddetine bağlı olarak az ya da çok sadizm ile birlikte sadistlik içgüdüsel olarak yaşanabilmektedir. Bu durum aynı zamanda herhangi bir kişinin yaşadığı acıdan ötürü, cinsel tatmin yaşama duygusu olarak da geçebiliyor.

Bir insan kötü bir durum ya da acı yaşadığında bazen ‘iyi olmuş’ denebiliyor. Ancak bu anlam ile sadizmi karıştırmamak gerekir. Çünkü sadizm herhangi bir kişinin yaşadığı acıdan özel bir zevk ve bundan keyif almaktır.

Sadist Ne Demek?

Sadist kelimesi köken olarak sadizm üzerinden gelir. Sadizm bir çeşit ruhsal bozukluk olarak öne çıkmaktadır. Bu durumu yaşayan ve böylece ruhsal bozukluk içerisinde olan bireyler için ise sadist kelimesi dile getirilir. Başkalarının acı çekmesinden ya da rahatsız olmasından ayrı bir zevk alan kişilerdir. Bu durum günümüzde akıl hastalığı olarak kabul ediliyor.

Sadist kişiler başkalarının acı çekmesinden zevk almakla yetinmez. Aynı zamanda o kişiye birebir olarak acı çektirme duygusu hissederler. Ve bunu yapmaktan da ayrı bir zevk alırlar. Tabi kişinin farklı duygularını yönlendirerek ona acı çektirmek ve rahatsızlık vermekte sadizm içerisinde yer almaktadır.

- Kişinin korkmasını sağlamak,

- Ona psikolojik şiddet uygulamak,

- Fiziksel açıdan zarar vermek,

- Kişinin yaşadığı acı üzerinden cinsel tatmin yaşamak,

Bu gibi baskılar sadizmin kökenini oluşturur.