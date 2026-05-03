Şadıman Hanım’ın okuma aşkı... 90 yaşında doktora

Şadıman Karbaş Vurallı’nın eğitim yolculuğu Kars’ta başladı. Çocukluğundan beri okumaya ilgi duyan Vurallı’nın hayatı öğretmenlikten mühendisliğe uzanan çok katmanlı bir yol izledi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği’nde aldığı eğitimin ardından 90 yaşını aştığı şu günlerde Marmara Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdüren Vurallı, Türk bayrağının üretim süreçlerinde yaptığı çalışmalarla da bayrak standartlarının bugünkü haline gelmesini sağlamıştı. Şadıman Karbaş Vurallı, bayraktaki beyaz rengin sararmaması için geliştirdiği formülle hatırlanıyor.

BAŞARININ SIRRI DİKKAT

Diğer yandan Marmara Üniversitesi’ndeki doktora çalışmaları nedeniyle sık sık kampusta vakit geçiren Vurallı’ya göre başarının sırrı dikkat. Hayatın her anında yapılan işe odaklanmak gerektiğini söyleyen Vuralı, “Yarım iş olmaz” diyor. Bilimin kesintisiz bir zincir olduğuna inanıyor, doktora tezini tamamlamak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da bu çalışmaları genç bir bilim insanına devretmeyi düşünüyor.