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Sadi Somuncuoğlu kimdir, hastalığı neydi? Sadi Somuncuoğlu'nun biyografisi

#Sadi Somuncuoğlu#Sadi Somuncuoğlu Kimdir#Sadi Somuncuoğlu Ölümü
Sadi Somuncuoğlu kimdir, hastalığı neydi Sadi Somuncuoğlunun biyografisi

Devlet eski Bakanı, MHP eski Milletvekili ve Türk Ocakları eski Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu'ndan kötü haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti. Milli Düşünce Merkezi'nin kurucu Genel Başkanı olan Sadi Somuncuoğlu, siyasetten çekildikten sonra kitap ve köşe yazılarına ağırlık vermeye başlamıştı.

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Türk siyasetçi ve gazeteci Sadi Somuncuoğlu, 1940 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 

İlk ve ortaokulu Aksaray'da, lise ve yükseköğrenimini Ankara'da tamamladı. 1965 yılında "Bab-ı Ali'de sabah" gazetesini çıkardı. Daha sonra gençlik döneminde feyzaldığı Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı(1994-1995). 1967'de aktif siyasete atıldı. 1969 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Adana Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi.

1967-1969 döneminde Ülkü Ocakları'nı kurdu. 1969 tarihinde, Devlet Dergi'sini çıkardı ve bu dergide birçok yazı yayınlandı. 

970'te Ülkü Ocakları Birliğinin kuruluşunda görev aldı. 1977 yılında Niğde milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi listesinden Aksaray milletvekili seçildi. Daha sonra bu partiden ayrılarak MHP'ye girdi ve 1999 seçimlerinde de MHP milletvekili oldu.Aktif siyasetten çekildikten sonra kitap ve köşe yazılarına ağırlık veren Somuncuoğlu'nun halihazırda yayınlanmış 7 kitabı vardır.

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