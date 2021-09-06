Sadi Kaddafi'nin Türkiye'ye geldiği iddiaları! Güvenlik kaynakları iddiaları doğrulamadı

Libya'da serbest bırakılan Sadi Kaddafi'nin özel uçakla gece saatlerinde Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. Ancak güvenlik kaynakları, Sadi Kaddafi'nin Türkiye'de olduğu iddialarını doğrulamadı.

Kaddafi, 2011 yılında NATO'nun desteklediği ayaklanma sırasında Nijer'e kaçmış ancak 2014 yılında Libya'ya iade edilmiş ve o tarihten beri de Trablus'ta hapiste tutulmuştu.

Muammer Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.

Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

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