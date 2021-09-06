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Gündem
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 06.09.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Sadi Kaddafi özel uçakla İstanbul'a geldi

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Sadi Kaddafi özel uçakla İstanbul'a geldi

Arap Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi'nin serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Libya'da serbest bırakılan Sadi Kaddafi'yi taşıyan özel uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Kaddafi, 2011 yılında NATO'nun desteklediği ayaklanma sırasında Nijer'e kaçmış ancak 2014 yılında Libya'ya iade edilmiş ve o tarihten beri de Trablus'ta hapiste tutulmuştu.

Kaddafinin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı!

Muammer Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.

Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

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