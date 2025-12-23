×
Sadettin Saran'ın villasının bekçisi serbest bırakıldı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 14:21

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasında yapılan aramaların ardından gözaltına alınan bekçi H.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyündeki villasında 21 Aralık'ta jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Sadettin Saran'ın Kuruoba köyündeki villası, dron ile havadan görüntülendi.

