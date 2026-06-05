×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sadettin Saran’a 2.5 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

#Sadettin Saran#Fenerbahçe#Yasadışı Bahis
Sadettin Saran’a 2.5 yıl hapis
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve işinsanı Sadettin Saran’ın arasında olduğu 4 şüpheli hakkında, ‘S SPORT’ internet sitesinde yayımlanan futbol müsabakalarında yasadışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla, 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Haberin Devamı

İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Saadettin Saran ve diğer sanıklar katılmadı.

Duruşmada söz alan Türkiye Futbol Federasyonu avukatı, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

PARA CEZASI DA VERİLDİ

Mahkeme, Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran’ı ‘kişileri çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek’ suçundan 2’şer yıl 6’şar ay hapis ve 562 bin 500’er lira adli para cezasına çarptırdı. 562 bin 500’er lira adli para cezasının 4 eşit taksitle ödenmesine karar verdi. Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal’ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sadettin Saran#Fenerbahçe#Yasadışı Bahis

BAKMADAN GEÇME!