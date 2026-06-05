Sadettin Saran’a 2.5 yıl hapis

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İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Saadettin Saran ve diğer sanıklar katılmadı.

Duruşmada söz alan Türkiye Futbol Federasyonu avukatı, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

PARA CEZASI DA VERİLDİ

Mahkeme, Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran’ı ‘kişileri çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek’ suçundan 2’şer yıl 6’şar ay hapis ve 562 bin 500’er lira adli para cezasına çarptırdı. 562 bin 500’er lira adli para cezasının 4 eşit taksitle ödenmesine karar verdi. Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal’ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.