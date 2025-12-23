×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sadettin Saran 'Sözünü tut' dedi! Öğrencilere ücretsiz dağıttı

Güncelleme Tarihi:

#Sadettin Saran#Sosyal Medya Etkisi#Fenerbahçe
Sadettin Saran Sözünü tut dedi Öğrencilere ücretsiz dağıttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 14:30

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sosyal medyada yaptığı çağrıya Sadettin Saran’ın yorum yapması üzerine dönerci Ümran Kılınç, öğrencilere ücretsiz döner ve ayran dağıttı.

Haberin Devamı

Ayrancılar Mahallesi’nde dönercilik yapan Ümran Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın gönderisine yorum yapması halinde öğrencilere ücretsiz döner dağıtacağını duyurdu.

Paylaşıma Sadettin Saran’ın 'Sözünü tut' yorumu yapmasının ardından harekete geçen Kılınç, öğrencilere ücretsiz döner ve ayran ikram etti. Etkinlik kapsamında yaklaşık 300 kilo tavuk döner dağıtıldı.

Sadettin Saran Sözünü tut dedi Öğrencilere ücretsiz dağıttı

Ayrancılar’da 8 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Kılınç, sosyal medya üzerinden başlattıkları çağrının karşılık bulduğunu söyledi. Kılınç, dağıtım süresince ortalama 2 bin ila 2 bin 500 öğrencinin gelmesini beklediklerini ifade etti.

Haberin Devamı

Ücretsiz dağıtım için döner dükkanının dışı sarı-lacivert balonlarla süslenirken, iş yerinin önüne 'Sayın Başkanım, sözümü tuttum' yazılı pankart asıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler de ücretsiz döner ikramı için teşekkür etti.

Sadettin Saran Sözünü tut dedi Öğrencilere ücretsiz dağıttı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sadettin Saran#Sosyal Medya Etkisi#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!