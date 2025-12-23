Sadettin Saran 'Sözünü tut' dedi! Öğrencilere ücretsiz dağıttı

Haberin Devamı

Ayrancılar Mahallesi’nde dönercilik yapan Ümran Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın gönderisine yorum yapması halinde öğrencilere ücretsiz döner dağıtacağını duyurdu.

Paylaşıma Sadettin Saran’ın 'Sözünü tut' yorumu yapmasının ardından harekete geçen Kılınç, öğrencilere ücretsiz döner ve ayran ikram etti. Etkinlik kapsamında yaklaşık 300 kilo tavuk döner dağıtıldı.

Ayrancılar’da 8 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Kılınç, sosyal medya üzerinden başlattıkları çağrının karşılık bulduğunu söyledi. Kılınç, dağıtım süresince ortalama 2 bin ila 2 bin 500 öğrencinin gelmesini beklediklerini ifade etti.

Haberin Devamı

Ücretsiz dağıtım için döner dükkanının dışı sarı-lacivert balonlarla süslenirken, iş yerinin önüne 'Sayın Başkanım, sözümü tuttum' yazılı pankart asıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler de ücretsiz döner ikramı için teşekkür etti.