Sadettin Saran: Ne kullandım ne temin ettim

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Saran ve Cebeci’nin soruşturma aşamasında yapılan uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Sadettin Saran katıldı. 4 ay tutuklu kaldıktan sonra 24 Nisan 2026’da tahliye edilen Ela Rümeysa Cebeci ise duruşmaya katılmadı.

‘BULAŞ OLDUĞUNU İDDİA ETTİK’

Savunmasını yapması için kürsüye gelen Sadettin Saran, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu söyledi.

Saran, savunmasında özetle “WhatsApp konuşmaları tamamıyla Ela Hanım ile aramızda geçen duygusal ilişki sürecinde izlediğimiz bir filmle ilgili geyik yapıldı. Haysiyetim, şerefim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki ne kullandım ne temin ettim” dedi.

Mahkeme başkanı, Saran’a saç örneğinde uyuşturucu tespit edildiğini söyleyerek soru sordu. Saran “Bunun bulaş olma ihtimali olduğunu iddia ettik. Seçim döneminde çok tokalaşırım. Bununla ilgili makaleler de var” yanıtını verdi.

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Mahkeme, Okan Buruk’un tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesine, Saran ve Cebeci’nin yurtdışı adli kontrollerin devamına hükmetti. Duruşma 4 Kasım’a erteledi.