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Sadettin Saran: Ne kullandım ne temin ettim

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#Steven Sadettin Saran#Dava#Ela Rümeysa Cebeci
Sadettin Saran: Ne kullandım ne temin ettim
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, işinsanı Steven Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ iddiasıyla 10’ar yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Saran ve Cebeci’nin soruşturma aşamasında yapılan uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Sadettin Saran katıldı. 4 ay tutuklu kaldıktan sonra 24 Nisan 2026’da tahliye edilen Ela Rümeysa Cebeci ise duruşmaya katılmadı.

‘BULAŞ OLDUĞUNU İDDİA ETTİK’

Savunmasını yapması için kürsüye gelen Sadettin Saran, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu söyledi.

Saran, savunmasında özetle “WhatsApp konuşmaları tamamıyla Ela Hanım ile aramızda geçen duygusal ilişki sürecinde izlediğimiz bir filmle ilgili geyik yapıldı. Haysiyetim, şerefim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki ne kullandım ne temin ettim” dedi.

Mahkeme başkanı, Saran’a saç örneğinde uyuşturucu tespit edildiğini söyleyerek soru sordu. Saran “Bunun bulaş olma ihtimali olduğunu iddia ettik. Seçim döneminde çok tokalaşırım. Bununla ilgili makaleler de var” yanıtını verdi.

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Mahkeme, Okan Buruk’un tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesine, Saran ve Cebeci’nin yurtdışı adli kontrollerin devamına hükmetti. Duruşma 4 Kasım’a erteledi.

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#Steven Sadettin Saran#Dava#Ela Rümeysa Cebeci

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