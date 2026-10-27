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Uyuşturucu davasında hakim karşısında | Sadettin Saran'ın aylık geliri ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Sadettin Saran#Uyuşturucu Soruşturması#Adliye
Uyuşturucu davasında hakim karşısında | Sadettin Saranın aylık geliri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 13:56

Sadettin Saran, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın duruşması için adliyeye geldi. Sadettin Saran kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu söyledi.

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Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıkacak. Saran, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya katılmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.  

Uyuşturucu davasında hakim karşısında | Sadettin Saranın aylık geliri ortaya çıktı

Duruşmaya tutuksuz sanık Saran katılırken, tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci katılmadı. Sadettin Saran kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu söyledi.

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#Sadettin Saran#Uyuşturucu Soruşturması#Adliye

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