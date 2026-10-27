Uyuşturucu davasında hakim karşısında | Sadettin Saran'ın aylık geliri ortaya çıktı!

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Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıkacak. Saran, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya katılmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Duruşmaya tutuksuz sanık Saran katılırken, tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci katılmadı. Sadettin Saran kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu söyledi.