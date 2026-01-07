Sadece Türkiye'de değil dünyada bir ilk oldu: Dağın tepesine kuruldu

Haberin Devamı

Kent merkezine 12 kilometre, Erzincan Havalimanı'na ise yalnızca 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezinde geçen yıl açılan Dağ Kütüphanesi, kış sporlarını kültür ve eğitimle buluşturuyor. Kütüphanede çocuklar için zeka oyunları da yer alırken, ziyaretçiler hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçirme imkânı buluyor.

Sportif faaliyetlerle eğitim ve kültürü bir araya getiren yapının geçen yıl hizmete girdiğini ifade edenVali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

Dağ Kütüphanesi konsepti, Valimiz Hamza Aydoğdu 'nun talimatlarıyla hayata geçirildi. Yüksek rakımda, temiz havayı teneffüs ederek ders çalışmak ve kitap okumak isteyen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Misafirlerimiz kayak yaparken çocukları kitap okuyor ya da zeka oyunlarıyla vakit geçiriyor. Çocuklar kayak ve kızak keyfi yaşarken aileler de kendilerine zaman ayırabiliyor.

Bu vesileyle, Ergan Dağı'nın eşsiz manzarası karşısında kitap okuyarak vakit geçirmek isteyen tüm kayakseverleri Ergan Dağı'ndaki Dağ Kütüphanemize davet ediyoruz."