Sadece oynatana değil oynayana da ceza

Kayserİ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yasadışı bahis oynatanlara yönelik Kayseri ve İstanbul’da 18 Şubat’ta operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan örgüt lideri M.U. ile M.Y., A.K., Ö.K., C.Y., S.B., M.Ş., Y.A., M.A. ve Y.A’nın emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ‘oyun pini satışı sitesi’ adı altında paravan şirketler kurarak bankalardan sanal pos hizmeti aldıkları, oluşturdukları siteyi yasadışı bahis sitelerine entegre ettikleri belirlendi.



İllegal bahis sitesine ödeme yapan kullanıcıların bunun için banka veya kredi kartı seçeneğini tıkladığında, yönlendirilerek ‘oyun pini’ açıklamasıyla ödeme yapmasının sağlandığı kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin 5 ayda hesaplarına geçen yaklaşık 50 milyon liranın bir kısmının nakit olarak bankadan alındığı ve kalan kısmının da sahibi oldukları fatura ödeme merkezlerinde, vatandaşlardan fatura tahsilatı yapılarak nakde çevrildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda yasadışı bahis oynadığı tespit edilen 10 bin kişiye 7258 sayılı Kanun kapsamında 10 bin 475 lira ile 41 bin 910 lira arasında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.