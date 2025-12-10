×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sadece gofret ve çayla nasıl bu kadar yaşadı... 85’lik Rüstem Dede’yi uzmanına sorduk

Güncelleme Tarihi:

#Muş#Porsiyon#B Vitamini
Sadece gofret ve çayla nasıl bu kadar yaşadı... 85’lik Rüstem Dede’yi uzmanına sorduk
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 07:00

50 yıldır sadece gofret ve çayla beslenen 85 yaşındaki Muşlu Rüstem Balık, tüm Türkiye’yi şaşkınlığa uğrattı. Beslenme Uzmanı Yüzbaşıoğlu, “Beyanda bir hata olabilir. Ya da sağlam bir genetiği vardır“ dedi ve ekledi: “İstisnalar kaideyi bozmaz. Asla sağlıklı değil, böyle yaşanmaz.”

Haberin Devamı

Muş’ta yaşayan 85 yaşındaki Rüstem Balık, askerde geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle 50 yıldır yemek yiyemediğini, yarım asırdır sadece çay ve gofret tükettiğini söyledi. Yıllardır aynı beslenme düzeniyle yaşamını sürdüren Rüstem Dede, sağlığıyla da duyanları hayrete düşürdü. Rüstem Balık’ın yeğeni Hüseyin Dinçer de dayısının yaklaşık 50 yıldır çay ve gofret dışında hiçbir şey tüketmediğini belirterek, “Biz de hayretle izliyoruz. 50 senedir ekmek bile yemedi. İnsan bir gün bir şey yemese nasıl yaşar, anlamıyoruz. Onun bu şekilde yaşaması bambaşka bir durum. Hiçbir şey yemediği halde hâlâ sağlıklı. Bu takate, bu kuvvete bakınca insanlar gerçekten hayret ediyor” dedi.

TEK YÖNLÜ BESLENİLMEZ

Sağlıkçıları şaşırtan Rüstem Dede’nin  durumuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Beslenme Uzmanı Emine Yüzbaşıoğlu ise şu uyarılarda bulundu: “Tek yönlü beslenme sağlık için asla uygun görmediğimiz bir beslenme şekli. Gofrette kişinin aldığı şeyler karbonhidrat ve yağ. Oysa 5 besin grubu var, bizim gün içinde et, süt-yoğurt, ekmek-tahıl, yağ ve meyve-sebze gruplarından mutlaka tüketmemiz gerekir. Kişi, bu besinlerden günlük, harcadığı enerjiye, yaşına, kilosuna, boyuna göre, dengeli ve yeterli miktarda almalıdır. Almazsa sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. Bu kişinin bunları yaşamıyor olması herkesin böyle beslenmesi durumunda sağlık sorunu yaşamayacağı anlamına gelmez. Sağlıklı yaşamak için yeterli ve sağlıklı beslenmek şart.

Sadece gofret ve çayla nasıl bu kadar yaşadı... 85’lik Rüstem Dede’yi uzmanına sorduk

Haberin Devamı

SAĞLIK SORUNLARI YAŞANIR 

Sadece ekmekle, meyve ve sebzeyle beslenmek de doğru değil. Örneğin vejetaryen danışanlarımız pek çok destek almak zorundalar. Demir eksiği olduğu için demir alırlar. Çölyak hastalarının tahıl ürünleri yiyemediğinden destek olarak B vitamini almaları gerekir. Bireylerin beslenmeye bağlı özel bir hastalığı olduğunda bile eksik vitaminlerini dışarıdan almalarını öneririz ki sağlık sorunu yaşamasınlar. Kişi yoğurt yemediğinde, süt içmediğinde kalsiyum açığı oluşacak ve kemik erimesi, diş çürümesi, diş kayıpları meydana gelecektir. Tahıl grubu tüketmediğinde B vitamini eksiği oluşacak ve deri hastalıkları ortaya çıkabilecektir. Vejetaryenler et tüketmediğinden kansızlık meydana gelecektir. Meyve-sebze tüketmeyen birinde C vitamini açığı oluşacak ve kişinin bağışıklığı düşecektir. Yani tek yönlü beslenme beraberinde sağlık sorunları getirir. 5 besin grubunu öğünlere dağıtarak almak şart. Örneğin sabah kahvaltıda yumurta, peynir, ekmek tüketimi olmalı. Öğlen et yeniyorsa akşam sebze yenmeli. Meyveler günde iki-üç porsiyon şeklinde tüketilmeli.”

Sadece gofret ve çayla nasıl bu kadar yaşadı... 85’lik Rüstem Dede’yi uzmanına sorduk

Haberin Devamı

‘GENLERİ SAĞLAM OLABİLİR’

Beslenme Uzmanı Emine Yüzbaşıoğlu istisnaların kaideyi bozmayacağını, Rüstem Balık’ın da bir istisna olduğunu belirterek, “Akıllara, ‘Adam 50 yıldır bu şekilde beslenerek hiçbir sorun yaşamamış. Bunun nedeni ne?’ sorusu gelebilir. Aslında normal koşullarda böyle yaşanmaz. Beyanda bir hata olabileceği unutulmamalı. Ya da kesin olmamakla birlikte ‘genetik etkenler devreye girmiştir, sağlam bir genetiği vardır’ diyebilirim. Çevresel faktörleri de göz önüne alırsak kişi köyde yaşadığı, şehir hayatına oranla daha stressiz bir yaşam sürdüğü, aktif bir hayatının olduğu ve daha iyi bir uyku düzeninin bulunduğu tahmin edilebilir. Bu yedikleri şu an için bir sağlık sorunu oluşturmasa da bir süre sonra nasıl bir sağlık sorunuyla karşımıza çıkacak bilemeyiz. Çevresel faktörler yine herkes için geçerli olmayabilir. Yani, ‘bu şartları yerine getirip ben de bu şekilde besleneyim’ demek büyük hata olur” dedi.

Gözden KaçmasınŞarkıcı Güllünün ölümünde yeni gelişme Kızı Tuğyan Gülter ve 2 kişi gözaltına alındıŞarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızı Tuğyan Gülter ve 2 kişi gözaltına alındıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTrumpın planı çöküşün eşiğinde: Avrupalı liderlere sert sözler... Bence zayıflarTrump'ın planı çöküşün eşiğinde: Avrupalı liderlere sert sözler... 'Bence zayıflar'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Muş#Porsiyon#B Vitamini

BAKMADAN GEÇME!