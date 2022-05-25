Sadece birkaç kez selam vermişti... Fide’nin kabusu

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İstanbul’da bir şirkette genel koordinatör olarak görev yapan Fide Uyarlar (42), babası rahatsızlanınca Adana’nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesine yerleşti. Geçen ay apartman bahçesinde köpeklerini gezdiren Uyarlar, tanıştığı Gökhan K. (45) ile karşılaştıklarında da selamlaşmaya ve sohbet etmeye başladı. Uyarlar, iddiaya göre bir süre sonra Gökhan K.’nin tacizine uğradı. Uyarlar’ın evine giren Gökhan K., kadını günlerce alıkoydu, kolunu kırdı. Uyarlar, korktuğu için Gökhan K.’den şikâyetçi olamadı.



CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI



Geçen günlerde Gökhan K., takip ettiği Uyarlar’ı apartmanın asansörüne binerken yakalayıp cinsel saldırıda da bulundu. Uyarlar, kurtulmak için tokat atsa da Gökhan K. asansöre bindi. Bu anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Uyarlar, gece boyunca şiddete uğradığı iddiasıyla polis merkezine giderek Gökhan K.’den şikâyetçi oldu. Gökhan K. de kendisine tokat attığı için Fide Uyarlar’dan şikâyetçi oldu. Fide Uyarlar, kendisinden uzak durması ve rahatsızlık vermemesi şartıyla Gökhan K. ile uzlaştı.

Son olarak Gökhan K., 22 Mayıs günü yan dairenin balkonundan Fide Uyarlar’ın evine zorla girdi. Uyarlar çığlık atarak yardım istese de sesini kimseye duyuramadı. Gökhan K. ise Uyarlar’ı dövdü, cinsel saldırıya kalkıştı. O anlar, Uyarlar’ın evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde Gökhan K. evden ayrılınca, Uyarlar elindeki görüntülerle polis merkezine giderek bir kez daha şikâyetçi oldu.Polis şikâyet üzerine Gökhan K.’yi evine yaptığı baskında gözaltına aldı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından Gökhan K., adliyeye sevk edildi.

ASANSÖRDE TACİZ ETTİ

Gökhan K.’nin takip ettiği Fide Uyarlar’a apartmanın asansöründe cinsel saldırıda bulunduğu ve Fide Uyarlar’ın kurtulmak için tokat attığı anlar da apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.