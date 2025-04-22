Sadece 2 kişiye verilen Berkeley bursunu aldı

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BARTIN’da doğup büyüyen 12’nci sınıf öğrencisi Mehmet Cem Yedekçi’nin annesi ve babası aile hekimi. Yedekçi ise hem sağlık alanına hem de teknolojiye ilgi duyuyor. Bahçeşehir Koleji İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi’nde başarı bursuyla okuyan Yedekçi, geçtiğimiz günlerde ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden (University of California Berkeley) tam burslu kabul aldı. 4 farklı üniversiteden de kabul alan ve asıl hedefi Stanford Üniversitesi olan Yedekçi, başarı hikâyesini şöyle anlattı: “ABD’deki 5 okuldan kabul aldım. Dünyanın en iyi okulları arasında kabul edilen bu okullar; Stanford, Columbia, Kaliforniya Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles ve Georgia Teknoloji Enstitüsü olarak sıralanıyor. Hayalim liseye başladığımdan beri Stanford’da okumak. Ancak orada bursum yok.

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SADECE İKİ KİŞİYE VERİLİYOR

Kaliforniya Berkeley’de ise dünyada sadece 2 uluslararası öğrenciye verdikleri başarı bursunu kazandım. Bu nedenle henüz tercihimi yapmadım. Mayıs ayına kadar bir karar verip ikisinden birine kaydımı yaptıracağım. Liseye başladığım yıl okulun robotik takımına girdim. Robotlarla ilgili görevleri yapay zekâ sayesinde daha iyi yapabileceğimizi düşündüğüm için de sonrasında rotamı bu alana çevirdim. İnternette yaptığım araştırmalarla kendi kendime yapay zekâ alanında bilgi edindim. Ardından yapay zekânın sağlık alanında nasıl kullanılabileceğine odaklandım. Bunu yapma sebebim babamın o dönem yaşadığı kalp rahatsızlığıydı. Yapay zekâ aracılığıyla kalp rahatsızlıklarını erken tespit edebilir miyiz sorusuna odaklanarak çalışamaya başladım.

MAKALESİ ULUSLARARASI DERGİDE

Ardından dünya çapında lise öğrencilerine yönelik düzenlenen bir araştırma programına başvurdum ve bu sayede Georgia Teknoloji Enstitüsü’ndeki bir profesörle projem üzerinde uzaktan çalışmaya fırsatım oldu. Henüz 10’uncu sınıftayken yaptığım bu çalışma 5 ayın sonunda ‘Kardiyovasküler Rahatsızlıkların Makine Öğrenmesi ile Erken Risk Tespiti’ başlıklı makaleye dönüştü ve uluslararası hakemli dergide yayınlandı.

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YAPAY ZEKÂ MİLLİ TAKIMINDA

11’inci sınıfa geldiğimde yapay zekânın mamografi görüntüleriyle meme kanserini erken tespit etmesi üzerine bir proje hazırladım. Bu projeyle TEKNOFEST’ten 3’üncülükle ayrıldım. Ayrıca yine bu dönemde yapay zekânın etik boyutunu da araştırmaya odaklandım ve bir proje daha geliştirdim. Bu süreçte hem makalemin yayınlanması hem etik konusundaki çalışmalarım hem de TEKNOFEST başarım nedeniyle 2024 yılında Uluslararası Yapay Zekâ Olimpiyatları (IOAI) Türkiye Milli Takımı’na seçildim ve 32 ülkenin katıldığı yarışmada ülkemizi temsil ettim.”

STANFORD’DA DERS VERDİ

Ancak beni en çok heyecanlandıran Stanford Üniversitesi’nin küresel çapta yürüttüğü ‘Code in Place’ programında, profesörler ve sektör uzmanlarından oluşan eğitmen kadrosuna giren en genç bölüm lideri seçilmek oldu. ‘Code in Place’, Stanford Üniversitesi’ndeki bilgisayar mühendisliği bölümündeki profesörler tarafından başlatılan bir program. Amaç bilgisayar bilimlerine giriş dersini dünyadaki herkese online olarak vermek. Bunu da gönüllülerle yapıyorlar ve gönüllü olmanın belli kriterleri var. Ben akademisyen, lisans mezunu ya da yazılımcı olma kriterlerini sağlamıyordum. Fakat üniversiteyle yaptığımız yazışmalar sonucunda benim de bu alanda yetkin olduğumu ve ders verebileceğimi anladılar. Bu sayede Stanford Üniversitesi’nin online derslerinde öğretmen oldum ve 20 kişilik sınıfa ders anlattım. Önümüzdeki akademik yılda da bunu yapmaya devam edeceğim.

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GÖZÜ SİLİKON VADİSİ’NDE

LİSELİ Mehmet Cem Yedekçi hedefini “Stanford Üniversitesi’nin kampusu Silikon Vadisi’nde yer alıyor. Ben de ‘teknoloji girişimlerinin kalbi’ olarak nitelendirilen Silikon Vadisi’nde bulunmak istiyorum. Gelecekte hayalim, yapay zekâ ile geliştireceğim sağlık uygulamalarıyla insanların hayatına dokunabilecek bir şirket kurmak. Bu şirketin de Silikon Vadisi’nde yer almasını hedefliyorum” diye anlattı.