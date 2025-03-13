Sadece 10 kilo toplandı! Dubai ve Katar'a ihraç edildi... İlk hasat eriklerin fiyatı şaşırttı | 100 gramlık paketlerde satılıyor

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Silifke ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde örtü altı erik hasadı, soğuk hava nedeniyle 20 gün geç başladı. İlk hasatta üreticiler 10 kilo erik topladı. Yaklaşık 100 dönümlük örtü altı seralardan toplanan erkenci erikler, 100 gramlık paketlere konularak hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderildi.

