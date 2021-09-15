Saddam’ın subayının kızı kayıp! ‘Saplantılı âşık’ iddiası...

20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood, Anadolu Üniversitesi’ni kazandı. Ailenin iddiasına göre Irak veya Suriye uyruklu Muhammed M. isimli bir kişi, Sally Ali Challab Al-Abbood’a bir süredir platonik olarak ilgi duyuyordu. 2 Eylül sabahı aile Sally Ali Challab Al-Abbood’u, Muhammed M.’nin aradığını dile getirdi. Sally arkadaşlarıyla dışarıda kahve içeceğini söyleyerek evden ayrıldı. Aile, 2 Eylül’den itibaren kızlarından haber alamadı. Anne Leyla Naim Al-Abbood, kızlarının Muhammed adlı kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ailenin şikâyeti üzerine Muhammed M.’yi 2 kez ifade vermek üzere karakola çağırdı. İfadelerinin ardından Muhammed M. serbest bırakıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



KİMLİĞİ VE PASAPORTU EVDE

Anne Leyla Naim Al-Abbood, “Sally ailemizden kaçmış olamaz. Biz, hiçbir zaman kızımızı kısıtlamadık. Sally kendi kaçmış olsa pasaportunu, kimliğini, parasını ve değerli takıları vardı onları da yanına alırdı. Muhammed isminde bir kişiden şüpheleniyoruz. 3 hafta önce bizden gelip kızımızı istedi, kızımız istemedi. Son görüldüğü yerle Muhammed’in evinin arasında 43 metre mesafe varmış. İki kere polis merkezine ifade verdi Muhammed, ikisinde de farklı şeyler konuşmuş. İfadesinde önce ‘Yanıma gelmedi’ demiş diğer ifadesinde ‘Geldi ama hemen yanımdan ayrıldı’ demiş. Kızımı öldürmüş olabilir Allah bilir. Bir an önce kızım öldü mü, kaçırıldı mı, yaşıyor mu? Bunları öğrenmek istiyoruz” diye konuştu.

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