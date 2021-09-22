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Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı

#Eskişehir#Kayıp Kadın#Gözaltı
Saddamın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı

Eskişehir’de oturan ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood’un 20 gündür kayıp olan kızı Irak uyruklu Sally (20) soruşturması kapsamında ifadesi alınan Amjed Mohsin Mohammed, Bulgaristan’a kaçarken yakalandı. Sally'nin en son vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed’in evine gittiği ardından ortadan kaybolduğu tespit edildi.

Saddamın ordusundaki subayın kızı 20 gündür kayıpSaddamın ordusundaki subayın kızı 20 gündür kayıp
Saddamın ordusundaki subayın kızı 20 gündür kayıp

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Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR(DHA)- Eskişehir’e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood’un iki kızından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül akşamı ortadan kayboldu. Ailesi gece yarısına kadar dönmeyen Sally için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şubesi, kayıp Sally için özel bir ekip kurarak araştırmaya başladı. Gidebileceği tüm adresler kontrol edilirken, Sally’nin en son arkadaşı olan Amjed Mohsin Mohammed’in evine gittiği tespit edildi.

POLİS 10 BİN SAAT GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Amjed Mohsin Mohammed’in evinin çevresindeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yaklaşık 10 bin saatlik görüntü incelemesi yaptı. Genç kızın son görüştüğü kişi olarak 2 kez ifadesi alınan Amjed Mohsin Mohammed, daha sonra serbest bırakılırken, bir televizyon programında canlı yayınlara katılarak kayıp Sally ile birlikte evine gittiklerini yaklaşık 1 saat sonra evden ayrıldığını ve kendisini bir daha görmediğini savundu.

BULGARİSTAN’A KAÇARKEN YAKALANDI

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Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, televizyon yayınlarının ardından İstanbul’dan Kırklareli’ye geçerek Bulgaristan’a yasa dışı yollardan kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Mohammed’in başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Kırklareli’deki işlemlerinin ardından Eskişehir’e getirilen şüpheli Mohammed’in Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Mohammed, Sally’nin arkadaşına gittiğini ve kendisinin öldürmediğini belirterek, “O gitti arkadaşına, ben öldürmedim” dedi. Şüpheli Mohammed, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saddamın ordusunda subaylık yapmıştı Kızı Eskişehirde kayboldu

Saddam'ın ordusunda subaylık yapmıştı! Kızı Eskişehir'de kayboldu

KARDEŞİ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Irak uyruklu Sally soruşturması kapsamında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’e kaçışında yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin M. ile arkadaşı Ammeer Muttashar M. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Amjed Mohsin Mohammed'in sorgusu sürüyor.

Polis ekipleri, Sally'nin öldürülmüş olması ihtimaline karşı kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı'nda arama yaptı. Ancak bir ize rastlanmadı. Soruşturma sürüyor.

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#Eskişehir#Kayıp Kadın#Gözaltı