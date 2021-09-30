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Sadakatsiz 32. son bölüme Derin'in oyunu damga vurdu! İşte Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Kanal D#Televizyon
Sadakatsiz 32. son bölüme Derinin oyunu damga vurdu İşte Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümde yaşananlar

Sadakatsiz son bölüm izle ekranı internet platformundan yayınlandı. Kanal D’nin geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizisi Sadakatsiz 29 Eylül Çarşamba akşamı 32. bölümü ile ekranlara geldi. Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından yaşananların izleyici karşısına çıktığı son bölümde Ali'nin sakladığı gerçek merak konusu oldu. Uçurumdan yuvarlandıktan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Derin'in yürümesi Sadakatsiz 32. son bölüme damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz son bölüm full izle ekranı ve son bölümün özeti.

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Sadakatsiz son bölüm izle ekranı yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz'in 29 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni sezon ilk bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayata başlarken, yolda kurtardığı kişi merak konusu oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır.

Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.

Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır...

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SADAKATSİZ 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Sadakatsiz#Kanal D#Televizyon