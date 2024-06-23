Saçlarına ak düşünce 15 yıldır yaptığı iyiliği sonlandırmak zorunda kaldı... 'Ben olmasam da öğrencilerimle sürdüreceğim'

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Manisa'da, 27 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Murat Selvi'nin yolu bundan 15 yıl önce Kanser Savaşçıları Derneği ile kesişti. Derneğin gönüllüsü olan Selvi, uzattığı saçlarını, kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarını kaybeden kanser hastalarının fiziksel görünümlerindeki değişikliklerin psikolojilerine ve tedavilerine olumsuz yansımasını engellemek amacıyla bağışladı. Selvi, bu davranışı öğrencilerine de örnek oldu. Öğrencilerinin de destek vermesi üzerine Selvi, görev yaptığı Yunusemre ilçesindeki Hatice Görgülü İlkokulu'nda 'Saçım Saçın Olsun' projesini hayata geçirdi. 14 yılda 4 kez saçlarını uzatan Selvi'nin kampanyasına öğrencilerinin yanı sıra velilerden biri saçını uzatıp, bağışlayarak, okulun yakınındaki bir kuaförde saç kesimlerini ücretsiz yaparak destek verdi. Selvi, saçlarının artık beyazlaması nedeniyle projesine son verdi. Projenin finalinde Selvi, öğrencileri ve kendisine destek veren diğer kişilerle birlikte 2 yıldır uzattıkları saçlarını bağışladı. Selvi ve beraberindekilerin örülen saçları, kesildi.

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'BEN OLMASAM DA ÖĞRENCİLERİMLE SÜRDÜRECEĞİM'

Amacının öğrencilerine kanser hastaları için farkındalık kazandırmak olduğunu belirten Murat Selvi, "Bu konuda öğrencilerim çok duyarlı oldu. Saçlarımızın kimlere peruk olduğunun geri dönüşü bizlere yapılırken, bağışlarımız ile kanserden etkilenen insanlara bir nebze de olsa moral aşılamış olduk. Öğrencilerimiz bu süreçte kanser ile ilgili bilinçlendi. Kanserden nasıl korunulduğunu, kanserli insanlara nasıl empati yapıldığını da öğrenerek, bunu yaşam biçimi haline getirdi. Daha önce mezun ettiğim öğrencilerimin, lise ve üniversitelerinde bu etkinlikleri sürdürdüğünü görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Saçlarım beyazladığı için projem sona erdi. Fakat kendim devam edemeyecek olsam da önümüzdeki yıl öğrencilerimle birlikte sürdürmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

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'BÖYLE BİR SOSYAL PROJEYE KATKIDA BULUNMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Projeye destek veren öğrenci velisi İbrahim Şentürk de 2'nci sınıf öğrencisi kızı Şüheda Şentürk'le uzattıkları saçlarını bağışladıklarını belirtip, "Böyle bir sosyal projeye katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çocuklarımıza da bu sayede sosyal sorumluluk, farkındalık yüklediği için de Murat öğretmenimize teşekkür ediyorum" dedi.

Okul müdürü Ali Emul ise “Yaklaşık 2 yıldır bu okulda görev yapmaktayım. Öğretmenimiz Murat Selvi, Kanser Savaşçıları Derneği adına 'Saçım Saçın Olsun' projesini başlatmış ve okulumuzda da sürdürmüş. Farkındalık oluşturma anlamında okulumuzda böyle bir projenin olması ve uygulanması çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz."