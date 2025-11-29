×
Sac levha faciasında yeni gelişme: İşletme sahibi, müdür ve şef gözaltında

Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 14:09

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yaklaşık 3 tonluk sac levhasının altında kalarak hayatını kaybeden iki işçi toprağa verildi. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mach-Tech isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava kazanının içinde kaynak yapan Mutlu Atay ve Tekin Omay'ın üzerine yaklaşık 3 ton ağırlığındaki sac levhası düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından 56 yaşındaki Atay, Nokta Camii'nde; 58 yaşındaki Omay ise Selim Özer Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca iki kişinin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi Ö.K., işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli statüsünde bulunan 3 yetkilinin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

