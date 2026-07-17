×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Saç kesimini beğenmedi günlerce izlediği berberi iş yerinin önünde bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Saç Kesimi#İstanbul Kağıthane#Berber Saldırısı
Saç kesimini beğenmedi günlerce izlediği berberi iş yerinin önünde bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 16:55

İstanbul Kağıthane'de saç kesimini beğenmeyince durumu takıntı haline getiren Muhammed Sencer T., kendisini tıraş eden berberi günlerce takip etti. İş yerinin karşısındaki restoranda saatlerce bekledikten sonra berber Erhan Z.'yi dükkanının önünde bacağından bıçakla yaralayan 22 yaşındaki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 15.00 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Sencer T., yaklaşık 10 gün önce Erhan Z.’nin işlettiği berberde saç tıraşı oldu. Tıraşın ardından ücretini ödeyip teşekkür ederek iş yerinden ayrılan Muhammed Sencer T. iddiaya göre saçını beğenmeyerek durumu takıntı haline getirdi.

Saç kesimini beğenmedi günlerce izlediği berberi iş yerinin önünde bıçakladı

TIRAŞI BEĞENMEDİ İDDİASI

İddiaya göre Muhammed Sencer T., olaydan 1 gün önce berberin karşısındaki restorana giderek içecek sipariş etti ve saatlerce Erhan Z.’yi takip etti. Olay günü yeniden berberin bulunduğu sokağa giden Muhammed Sencer T., Erhan Z.’yi iş yerinin önünde bulunduğu sırada belinden çıkardığı bıçakla bacağından yaraladı.

Haberin Devamı

Saç kesimini beğenmedi günlerce izlediği berberi iş yerinin önünde bıçakladı

Yaralanan Erhan Z. iş yerine kaçarak saldırgandan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erhan Z. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saç kesimini beğenmedi günlerce izlediği berberi iş yerinin önünde bıçakladı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Muhammed Sencer T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Sencer T., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Muhammed Sencer T.’nin 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınEskişehirde park halindeki 2 otomobile 5 kurşun isabet ettiEskişehir'de park halindeki 2 otomobile 5 kurşun isabet ettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKaldırımdaki Gökçenin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası ve tahliyeKaldırımdaki Gökçe'nin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası ve tahliyeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Saç Kesimi#İstanbul Kağıthane#Berber Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!