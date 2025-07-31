×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Saç ekiminin ardından fenalaşan İngiliz hasta hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#İngiltere#Saç Ekimi
Saç ekiminin ardından fenalaşan İngiliz hasta hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 12:23

İngiltere'den saç ektirmek için Türkiye'ye gelen Martyn James Latchman, operasyonun ardından fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İngiliz hasta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Haberin Devamı

İngiltere'de yaşayan Martyn James Latchman (38), saç ektirmek için İstanbul'a geldi. Beşiktaş’ta bulunan özel bir klinikle anlaşan hasta, 28 Temmuz'da işleme girdi. 5 saat süren işlemden bir süre sonra fenalaşan genç adam, en yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine yatırılan Latchman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili "taksirle öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesinin ülkesine gönderildiği öğrenildi.

Gözden KaçmasınMersinde 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü... Kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı, şüpheli tutuklandıMersin'de 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü... Kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı, şüpheli tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#İngiltere#Saç Ekimi

BAKMADAN GEÇME!