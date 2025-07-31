Saç ekiminin ardından fenalaşan İngiliz hasta hayatını kaybetti

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İngiltere'de yaşayan Martyn James Latchman (38), saç ektirmek için İstanbul'a geldi. Beşiktaş’ta bulunan özel bir klinikle anlaşan hasta, 28 Temmuz'da işleme girdi. 5 saat süren işlemden bir süre sonra fenalaşan genç adam, en yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine yatırılan Latchman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili "taksirle öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesinin ülkesine gönderildiği öğrenildi.