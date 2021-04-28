Saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'n

Saç boyamak orucu bozar mı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Ramazan ayında oruç İbadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tereddütte olduğu konuları araştırmalarını sürdürüyor. Saç boyamak oruç bozar mı sorusu da en çok merak edilen konulardan birisi olmaya devam ediyor. Peki, saç boyamak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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