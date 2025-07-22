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Sabun paketleme vaadiyle dolandırıcılığa 9 ilde operasyon: 16 kişi tutuklandı

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#Tekirdağ#Sabun Paketleme#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 10:12

Tekirdağ merkezli 9 ili kapsayan operasyonda sabun paketleme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 16 şüpheli tutuklandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Görevlilerince, 2 ay süren planlı-projeli çalışma kapsamında, internet sitesi üzerinden "Evde sabun paketlenmesi işi vaadiyle" vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Sabun paketleme vaadiyle dolandırıcılığa 9 ilde operasyon: 16 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli 9 ili kapsayan eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli halihazırda cezaevinde olmak üzere; gözaltına alınan 16 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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#Tekirdağ#Sabun Paketleme#Dolandırıcılık

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