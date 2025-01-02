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Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

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#Sabri Uzun#Sosyal Medya#Ankara
Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 10:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uzun'un soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. 

 

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#Sabri Uzun#Sosyal Medya#Ankara

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