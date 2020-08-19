Sabotaj ne demek? Sabote etmek TDK sözlük anlamı
Sabotaj, günlük hayatın içerisinde karşılaştığımız kelimelerden biri. Peki, dizi ve sinema projelerinde aşina olduğunuz sabotaj ne anlama geliyor? Sabotaj ne demek? İşte Sabotaj TDK sözlük anlamı…
Sabotaj kelimesi Türkçeye Fransızca sabotage sözcüğünden geçmiştir. Kelime anlamı yıkmak, parçalamak, kullanılmaz hale getirmektir. Sabotaj kelimesi ilk olarak 20.yüzyılın başlarında Fransa'daki işçilerin makineleri bozmak amacıyla takunya terliklerini kullanmasıyla ortaya çıkmıştır.
Sabotaj TDK sözlük anlamı
TDK’ye göre sabotaj kelimesi ise şu anlama gelmektedir:
- Baltalama
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