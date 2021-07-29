Sabotaj ne demek?
Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen yangınlar ardından sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Başta Manavgat olmak üzere ayrı noktada çıkan yangın ardından sabotaj iddiaları gündeme geldi. Sabotaj ihtimaline karşı savcılık soruşturma başlattı. Peki sabotaj ne demek?
Yaz aylarında meydana gelen yangınlardan ardından en çok kullanılan terimlerden biri de sabotaj oldu. Sabotaj kelimesi Türkçeye Fransızca sabotage sözcüğünden geçmiştir. Kelime anlamı yıkmak, parçalamak, kullanılmaz hale getirmektir.
Sabotaj kelimesi ilk olarak 20.yüzyılın başlarında Fransa'daki işçilerin makineleri bozmak amacıyla takunya terliklerini kullanmasıyla ortaya çıkmıştır.
Türk Dil Kurumu sabotaj kelimesini baltalamak şeklinde tanımlıyor.