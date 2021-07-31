Sabotaj mı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Üsküdar’da bulunan Çamlıca Camisi’nde kıldı. Namaz çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili olarak sabotaj ihtimalinin araştırıldığını belirterek, “Herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığımızın şu anda yoğun çalışmaları var. İstihbarat örgütlerimizin yoğun çalışmaları var. Bütün bu çalışmalardan sonra, net, ne olabilir, bunu o zaman açıklamak durumda olacağız. Fakat bu, boş verip de geçilecek bir iş değil. Çünkü değişik mekanlarda ama hemen hemen aynı anda Manavgat’tan başlayıp, Muğla, Marmaris, Bodrum, bütün bu bölgeleri kapsayacak şekilde süren bir yangın” dedi.

Yangın konusunda muhalefetten gelen eleştirilere de tepki gösteren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu eğer milli bakış gerektiriyorsa, eğer bu ülke olarak, millet olarak birlikte karar vereceğimiz, veyahut birlikte dayanışma içerisinde adım atacağımız bir konuysa, buna herkesin aynı istikamette bakışı gerekir. Cumhurbaşkanı olarak bütün bakan arkadaşlarımdan ilgili olanlarını, bölgeye anında göndermiş durumdayım. Dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden birine sahibiz.

THK’NIN UÇAĞI FALAN YOK

Bunların anlattığı gibi değil. ‘Yok bilmem işte THK’nın uçakları varmış da’… Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumu’nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz. Uçak sayımız 5-6’ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklar arasında Rusya’dan, Ukrayna’dan aldığımız uçaklar var.

UÇAK SAYISI 6-7’Yİ BULACAK

Az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibik uçağını gönderecek ki bunlarla beraber uçak sayısı 6-7’yi bulacak. Bizim için en verimli olanlar, zaten yangın söndürmede bu uçaklar. Amfibik olmaları hasebiyle de çok daha tesirli, çok daha suyu alıp çok seri bir süreç içerisinde yangın söndürmeye ulaşabilen bu uçaklarla, en modern anlamda etkinlik arzu ediyorlar.

binlerce görevli çalışıyor

1080 arazöz şu anda yangın bölgesinde. 280 su tankeri, 2270 ilk müdahale aracı aktif çalışıyor. 660 dozer ve iş makinesi, 1 yangın tankı devrede. 10 bin 550 yangın itfaiye işçisi görevde. 4 bin 110 teknik eleman yine bölgede çalışıyorlar. 6 bin 440 orman muhafaza memuru çalışıyor.

VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar, onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Ve Çevre Bakanlığımız çalışmalarını yapıp, TOKİ ile beraber bölgede evi yananların evleri en kısa zamanda yapılıp kendilerine teslim edilecektir.”

ERDOĞAN ANTALYA’YA GİDİYOR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün yangın felaketinin yaşandığı Antalya’da incelemelerde bulunacak. Erdoğan’ın Kahramanmaraş programını erteleyerek Antalya’ya gitme kararı aldığı öğrenildi. Orman yangınlarını yerinde incelemek üzere Antalya’daki Afet Koordinasyon Merkezi’ne gidecek olan Erdoğan burada bakanlardan brifing alacak. Erdoğan’ın ayrıca yangından etkilenen alanları helikopterle incelemesi ve atılması gereken adımlarla ilgili talimatlar vermesi de planlanıyor. Erdoğan’ın bugün Kahramanmaraş’ta AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılması, halka hitap etmesi ve gençlerle buluşması öngörülüyordu. m ANKARA

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