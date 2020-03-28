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Aziz ÖZEN
Haber Giriş: 28.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

‘Sabırlı olalım ikazlara uyalım’

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
‘Sabırlı olalım ikazlara uyalım’
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Erdoğan kabineyle görüntülü toplantı yaptı, sosyal medyadan mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Tarabya’daki Huber Köşkü’nden bağlanırken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da toplantıda hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.

INSTAGRAM MESAJIYLA UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımlayarak, vatandaşlara yapılan ikazlara uyulması ve temizliğe önem gösterilmesi uyasında bulundu. Erdoğan’ın Instagram hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye.”

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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