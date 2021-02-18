SABİM 184 hattı nedir? Sağlık Bakanı Koca'dan dolandırıcılar için SABİM hattı açıklaması

SABİM hattı Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların doğru ve güncel bilgiye ulaşması, merak edilen sorulara yanıt bulması ve riskli durumlarda yönlendirme yapılabilmesi amacıyla kurulan SABİM Whatsapp Danışma Hattı'dan detaylı bir yönlendirme hizmeti de sunuluyor. Soruların yanıtlarına uzman videoları, afişler, broşürler, kitapçıklar gibi birçok yazılı ve görsel materyaller aracılığıyla ulaşılacak.

SABİM 184 HATTI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan algoritma çerçevesinde hazırlanan ve bugün itibarıyla hizmete sunulan danışma hattı ile 7 gün 24 saat vatandaşların güvenilir ve güncel bilgilere ulaşması sağlanacak.

Vatandaşlara bu hizmet için tahsis edilen "0541 888 0184" numaralı Whatsapp hattı üzerinden verilecek danışmanlık hizmeti kapsamında riskli vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda detaylı bir yönlendirme hizmeti sunulacak.

Vatandaşlar, Kovid-19 hakkındaki genel bilgiler, korunma yolları, tıbbi maske kullanımına kadar birçok konuya ilişkin merak edilen sorulara yanıt bulabilecek.

HİZMETTEN NASIL YARARLANILACAK?

Söz konusu iletişim numarası telefon rehberine eklendikten sonra SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı'na herhangi bir şey yazıldığında vatandaşları, "Bu hat, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs hastalığı (Kovid-19) hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Lütfen yapmak istediğiniz işlemin başında yer alan rakamı yazarak cevaplayınız." yazılı bir ekran karşılıyor.

Tuşlama işlemi yapıldıktan sonra algoritma sorularına ve verilen cevaplara göre hastalık şüphesinin değerlendirilmesi yapılıyor. Riskli kişiler belirtilerine ve durumlarına göre SABİM bünyesindeki sağlık personeline, sağlık kurumlarından muayene randevusu alması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) ve aile hekimlerine yönlendiriliyor ve SABİM tarafından takibi yapılıyor.

Merak edilen soru başlıklarına ilişkin de konu başlıkları numaraları tuşlanarak Kovid-19 hakkındaki doğru, güncel bilgilere ulaşılabiliyor.

BAKAN KOCA'DAN 'SABİM' AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı dolandırıcılarına karşı uyardı. Twitter'dan paylaşım yapan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı

Dolandırıcılara karşı vatandaşları uyaran Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin.