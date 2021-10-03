Sabıkalı pitbull aranıyor

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Berrak İpek Tatbul, önceki gün akşam saatlerinde “Kuzu” adlı köpeğiyle Antalya’nın Çağlayan Mahallesi’ndeki parkta yürüyüş yapıyordu. Bu sırada T.S. adlı kadın da pitbull cinsi köpeğini parka getirmişti. Görgü şahitlerinin anlatımlarına göre T.S.’nin parkta tasmasız olarak dolaşan köpeği, Tatbul’un ‘Cooker’ cinsi köpeğine saldırdı. T.S. ise bu sırada telefonuyla oynuyordu. Pitbull’un saldırısıyla birlikte Tatbul’un köpeği kanlar içinde hareketsiz kaldı. Tatbul yoldan geçen bir arabayı durdurarak köpeğini hemen veterinere götürdü ama köpek kurtarılamadı.

‘TASMASIZ GEZDİRİYOR’

Yaşadığı olayı sosyal medyadan paylaşan Tatbul, saldırgan köpeğin ve sahibinin fotoğrafını paylaşarak kadının kimliğini öğrenmeye çalıştı. Daha önce benzer bir saldırıya maruz kalan bir kişi de “Köpeği devamlı tasmasız gezdiriyor, daha önce kendi köpeğimi defalarca zor kurtardım. Köpeği salıp telefonla oynuyor. Bu sorumsuzluktur” diyerek tepkisini dile getirdi. Saldırgan köpek ve sahibi aranıyor.

YASAYA AYKIRI

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5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesine göre, pitbull terrier, Japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları sahiplendirmek yasak.