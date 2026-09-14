×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sabıkalarında yok yok! İstanbul merkezli 11 ildeki operasyonlarla gözaltına alındılar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Çete#Şebeke
Sabıkalarında yok yok İstanbul merkezli 11 ildeki operasyonlarla gözaltına alındılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 14:28

İstanbul merkezli 11 ilde suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında 4 ayrı suç örgütüne yönelik gerçekleşen bu operasyonlarda gözaltı sayısı 106'ya yükseldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 11 ilde 4 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silah, fişek, uyuşturucu ve yüklü miktarda bulundu.

Sabıkalarında yok yok İstanbul merkezli 11 ildeki operasyonlarla gözaltına alındılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabıkalarında yok yok İstanbul merkezli 11 ildeki operasyonlarla gözaltına alındılar

Operasyonlarda 'Volkan Reçber suç örgütü' üyesi 74, 'Daltonlar suç örgütü' üyesi 18, 'Şapkalılar suç örgütü' üyesi 12 ve 'Gündoğmuşlar suç örgütü' üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam gözaltına alınan şüpheli sayısı 106’ya çıktı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Haberin Devamı

Sabıkalarında yok yok İstanbul merkezli 11 ildeki operasyonlarla gözaltına alındılar

Aramalarda ayrıca 207 fişek, yaklaşık 10 gram narkotik madde ve yaklaşık 100 gram esrar bulundu. Ekipler, 313 bin lira, 10 bin dolar ve 19 bin euroya da el koydu.

Sabıkalarında yok yok İstanbul merkezli 11 ildeki operasyonlarla gözaltına alındılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Çete#Şebeke

BAKMADAN GEÇME!