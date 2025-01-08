Sabiha’yı sahte mide balonu mu öldürdü

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İSTANBUL Avcılar’da özel bir hastanede 14 Aralık 2023’te fazla kilolarından rahatsız olup mide balonu taktıran Sabiha Eldenüstün (61), ameliyattan sonra çeşitli sağlık sorunları yaşadı. Eldenüstün bir süre sonra midesinin delindiğini öğrendi. 78 kilodayken zayıflamak isteyen Eldenüstün bu olayın ardından bir dizi ameliyat da geçirdi. Yoğun bakım sürecinde hızla kilo kaybeden ve sadece sıvı beslenen Eldenüstün, geçirdiği son ameliyattan 1 yıl sonra, 27 Aralık 2024’te hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmeden önce mide balonu taktırdığı özel hastane ve doktordan şikâyetçi olan Eldenüstün’ün açtığı dava, mide balonu operasyonunda kullanılan materyalin sahte olması iddiası üzerine, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla devam ediyor. Ailenin avukatı Levent Öcal, “Hastaya ait ilk operasyonunun yapıldığı hastanedeki bütün tıbbi kayıtların celbini istedik. Dolayısıyla o kayıtlar geldikten sonra kullanılan malzemenin sahteliği de ortaya çıkacak. Bu durumda da hekimler açısından ‘kasten öldürme’ye kadar bir hukuki sorumluluk gündeme gelebilir” diye konuştu.

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‘SAĞLIĞIM, HER ŞEYİM GİTTİ’

19 Nisan 2024’te verdiği röportajda kilolarını takıntı haline getirdiğini belirten Eldenüstün, ameliyat olmak istemediği için mide balonunu tercih ettiğini anlatmıştı. Hayatını kaybetmeden 8 ay önce de röportaj veren Eldenüstün, “Aralık ayında karar verdim, doktor da araştırmadım. Mide balonunu taktırdım, eve geldim fakat sonradan araştırdığımda mide balonu takıldığında tahliller yapılması gerekiyormuş. Bana tahlil yapılmadı, serum takılmadı. Benim sancılarım çoktu, serum bağlattırdım. Hastanede doktor yoktu. Yüksek dozda ağrı kesici verdiler, bu sürede 22 kilo verdim. Takıntı olduğu için bu hale geldim, şimdi anlıyorum. Hastaneye 1 milyon 400 bin lira ödedik. Yemek yiyemiyorum, midem küçüldü. Biraz normale döndü, midem açıldıktan sonra su içebiliyorum sıvı içebiliyorum. Doktorun yanlış iş yaptığı için suç duyurusunda bulunduk. Başka hastanede de çok ameliyat oldum. Şu anda kendimi toparlamaya çalışıyorum ama toparlayamıyorum. Dışarı çıkıp yürüyemiyorum. Sağlığım gitti, her şeyim gitti” demişti.

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‘EVİNE SAĞLIKLI GÖNDERDİK’

Sabiha Eldenüstün’ü ameliyat eden doktor o dönemde telefonda verdiği bilgide iddiaları kabul etmeyerek, “Kendisi aşırı sigara tüketiyor. Taktıktan 1 ay sonra midesi deliniyor. Hastane içerisinde kamera kayıtları var, tespit ettik. Kendisi sürekli sigara içiyordu. Balon taktıktan 3-5 gün sonra midesi delinmedi, 1 ay sonra midesi delindi. Biz evine sağlıklı gönderdik” ifadelerini kullanmıştı.

MİDE BALONU NASIL UYGULANIYOR

Ağızdan yutulan kapsül midede şişirilerek balon şeklini alıp tokluk hissiyatı sağlanıyor.