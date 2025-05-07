Sabiha’nın şiddet kabusu... Çocuğu olmuyor diye darp edildi

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ANTALYA Kumluca’da 2021 yılının nisan ayında tanıştığı Ü.İ. (30) ile evlenen Sabiha İ. (44), yaşadığı sorunlar nedeniyle 2022 yılının temmuz ayında dava açıp, boşandı. Sabiha İ., eski eşiyle 1 ay sonra yeniden evlenme kararı aldı. İkinci evliliğinde bebek sahibi olmak isteyen Sabiha İ., sağlık sorunları dolayısıyla tüp bebek tedavisi görmek için Kumluca’daki özel hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde yumurtalıklarında miyom (rahim içinde gelişen iyi huylu tümör) tespit edilen Sabiha İ., 16 Ocak 2023’te Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek operasyon geçirdi.

‘ZORLA EVLENDİRİLDİM’

Operasyondan sonra Sabiha İ., şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. Sabiha İ., ağrı nedeniyle tüp bebek tedavisi için gerekli ilaçları kullanamadı. Ü.İ., iddiaya göre bebek sahibi olamadıkları gerekçesiyle suçladığı eşine, 26 Mayıs 2024 tarihinde fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Sabiha İ. olaydan 1 gün sonra adli muayene için gittiği Kumluca Devlet Hastanesi’nde, karnında ameliyat iğnesi unutulduğunu, röntgen filmi sayesinde öğrendi. Doktorların sevk ettiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ameliyat ile Sabiha İ.’nin karnındaki iğne alındı. Kocasının bu süreçte kendisini suçladığını söyleyen Sabiha İ., fiziksel ve psikolojik şiddet görmeye devam ettiğini, bebek sahibi olamadığı için ölümle tehdit edildiğini anlattı. Sabiha İ., “Zorla evlendirildim. Evlendikten sonra çocuk istemeye başladı. Sağlık problemim vardı. İlk etapta doktorlar bir şey olmadığını söyledi ancak karnımda iğne unutulmuştu. Kocam doktorlara inandı, bana inanmadı” diye konuştu.

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Şiddet sonrası Sabiha İ.’nin boğazında ve bacağında morluklar oluşurken, saçları yolundu.

‘UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ’

Sabiha İ., “Eşim, ‘Sen bebek doğurmamak için yalan söylüyorsun’ gibi söylemlerde bulundu. Birlikte beslediğimiz köpeğe bile şiddet uyguladı. Anneme şiddet uyguladı. 26 Mayıs 2024 tarihinde kocam eve geldi, bana fiziksel şiddet uyguladı. Bu olayın ardından ona uzaklaştırma verdiler. Bana da takip cihazı taktılar. Bunları hak edecek ne yaptım” dedi.

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Sabiha İ.’nin avukatı Şehmus Dalkılıç ise “Sabiha Hanım’ın kocası Ü.İ.’ye karşı bir boşanma dosyası var. Aynı zamanda devam eden 3 ceza yargılaması var. Bizim hakkımızda da iddianame düzenleniyor. Ü.İ.’nin müvekkilim Sabiha İ.’ye uyguladığı şiddetin ardından Ü.İ.’nin boynunda 2 santimetrelik sıyrık meydana gelmiş. Bu sıyrık meşru müdafaa olarak değerlendirilebilir, Ü.İ. bu sıyrığı kendisi de yapabilir. Müvekkilim şiddete uğramasına rağmen şu an aynı zamanda sanık olarak yargılanıyor. Sabiha Hanım’a halen tehditler devam ediyor” diye konuştu.

Ü.İ. ise iddialara yanıt vermeyerek, haber yapılmasını istemediğini söyledi.