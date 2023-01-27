Sabiha Tansuğ yaşamını yitirdi... Ömrünü Türk kültürüne adadı

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1971’de tedavüle konulan 50 kuruşluk bozuk paranın üzerinde, Anadolu’da ‘eğribaş’ adı verilen gelin başlığı giymiş bir genç kadının portresi yer alıyordu. O kadın, 1941’de ailesiyle birlikte Gümülcine’den göç etmiş olan Sabiha Tansuğ’du. Tansuğ bu gelin başlığını ilk kez ilkokuldaki bir müsamere sırasında giymişti. Anadolu’daki kıyafetlere olan merakı 1953 yılında onu İstanbul’a sürükledi. İstanbul’da, Anadolu kadın portreleriyle tanınan ressam Nuri İyem’den dersler aldı. 1963’te Avrupa gezisinde gördüğü yöresel kıyafet müzelerinden çok etkilendi. Türkiye’ye döndüğü 1964’te Eyüp sırtlarındaki Piyer Loti Kahvesi’ni işletmeye başladı. Türk motifleri taşıyan kahve o dönem popüler oldu. 1946’te turizm yazıları yazmak için Ege’de seyahat etmeye başladı. Kendisine daha sonra eşi olacak Haluk Tansuğ da eşlik etti. Şehirleri gezerlerken arabaları Milas’ta bozuldu. Yardım için köy kahvehanesine giden Sabiha Tansuğ, duvara asılmış ‘egribaş’ başlığını gördü ve satın aldı. Bu olaydan sonra da Anadolu’yu dolaşıp gelin başlıklarını topladı.

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CENAZESİ BUGÜN

Sabiha Tansuğ önceki gün 88 yaşında, hayatını kaybetti. Tansuğ’un cenazesi bugün İzmir, Güzelbahçe Yalı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bademler Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.





Sabiha Tansuğ topladığı gelin kıyafetleriyle 1968 yılında Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi binasında ‘Anadolu Kadın Başlıkları’ sergisini açtı. Dönemin Darphane müdürü burada çektiği fotoğrafı madeni paraya basmaya karar verdi. Böylelikle Sabiha Tansuğ’un eğribaşla verdiği poz 50 kuruşluk bozuk paraya basıldı. Halktan bir kadın olarak portresi paranın üzerinde yer aldığı için dünya para tarihine geçmişti. Tansuğ toplamda 2 bin 700 parçaya çıkan koleksiyonuyla dünyanın birçok yerinde sergiler açtı.