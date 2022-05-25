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Sabiha Gökçen'deki uçak kazası böyle gelmiş! İhmaller zinciri sonrası facia: İnişten 6 dakika önce...

#Uçak Kazası#Sabiha Gökçen#Uçak
Sabiha Gökçendeki uçak kazası böyle gelmiş İhmaller zinciri sonrası facia: İnişten 6 dakika önce...

5 Şubat 2020'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Kazaya neden olan ihmaller zincirinin tek tek anlatıldığı rapora ulaşıldı. İşte uçak kazası getiren ihmaller zinciri...

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne, 180 yolcunun da yaralanmasına neden olan uçak kazası ile ilgili soruşturma sürüyor.

TRT Haber'den Muhammet Emin Şahin'in haberine göre kazanın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra kaza kırım heyeti nihai kaza kırım raporunu hazırladı. 157 sayfalık rapor görüş bildirmeleri için bilirkişiye gönderildi.

6 kişilik heyet, istenen raporu tamamladı. Ardından 21 sayfalık o rapor Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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HAVALİMANI OTORİTESİ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Hazırlanan o rapora ilk kez ulaşıldı. Bilirkişiye göre, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkmasında bir dizi ihmal söz konusu...

Heyet, kazanın öngörülebilir ya da önlenebilir olduğunu savundu. Raporda, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. kazanın tek asli kusurlusu olarak bildirildi.

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İşletmenin lastik izi temizleme çalışması yapmamasının freni yetersiz kıldığı vurgulandı. Hata payı ise yüzde 40 olarak gösterildi. Pist sonu emniyet alanı bulunmamasının kazanın vahametini artırdığı anlatıldı.

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PİLOTLAR DA KUSURLU BULUNDU

Rapora göre, Kaptan Pilot Mahmut Aslan işaret edilenin tersi istikametteki piste iniş planladı. Frenleme sistemlerini devre dışı bırakan kaptan pilotun 6 saniye gecikmeli frenleme yaptığı belirtildi. Manuel frenleme kazanın önüne geçemedi.

Kaptan pilot Mahmut Aslan tali kusurlu bulundu. Aslan'ın da yüzde 20 taksiri bulunduğu aktarıldı. Yardımcı pilot Ferdinand Pondaag da tali kusurlular arasında yerini aldı. Bilirkişi heyeti, Pondaag'ı yüzde 10 hatalı buldu.

UÇAĞA İSABET EDEN YILDIRIM STRESİ ARTIRDI

Rapora göre, inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa isabet eden yıldırım pilotlardaki stresi artırdı.

Hava trafik kontrolörünün iniş öncesi aktardığı Türkçe uyarıları, yabancı uyruklu yardımcı pilotun anlamadığı anlaşıldı.

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SORUŞTURMADA SONA YAKLAŞILDI

Heyet, kontrolörlerin pistin pas geçilmesi konusunda uyarı yapmadığının altını çizdi. Rapora göre, 2 hava trafik kontrolörü yüzde 15 ile tali kusurlu görüldü. Öte yandan kule görevlisi Ela Kara'nın kazada kusurunun olmadığı kaydedildi.

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Tüm bu detaylar soruşturma dosyasına eklendi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesinin ardından savcılığın iddianameyi tamamlaması bekleniyor.

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#Uçak Kazası#Sabiha Gökçen#Uçak

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