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Sabiha Gökçen'deki kazada asli kusurlu işletmeci çıktı

#Pegasus Havayolları#Sabiha Gökçen#Kaza
Sabiha Gökçendeki kazada asli kusurlu işletmeci çıktı

Pegasus Havayolları’na ait uçağın 2 yıl önce Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkmasıyla ilgili kazada bilirkişi, kusur oranlarını belirledi. Dava dosyasına giren rapora göre, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. yüzde 40 oranla asli kusurlu, uçak pilotları ise tali kusurlu bulundu.

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İzmir-İstanbul seferini yapan 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının 5 Şubat 2020’de pistten çıkması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma devam ederken, soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. Uzman 6 kişilik heyetin hazırladığı 21 sayfalık bilirkişi raporunda taksirli eylem ile meydana gelen olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu öne sürüldü.

‘KAÇINILMAZ DEĞİLDİ’

Olayın meydana gelişinde kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı vurgulandı. Raporda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yüzde 40 oranında asli kusurlu bulundu. Uçağın kaptan pilotu Mahmut Aslan yüzde 20 tali kusurlu, yardımcı pilot Ferdınand Pondaag ise yüzde 10 kusurlu olarak belirlendi. Kule Şefi Serhat K.’nin yüzde 15 tali kusurlu bulunduğu kaydedilen raporda, Yeşilköy Havalimanı Yaklaşma Hava Trafik Kontrolü C Ekip Şefi Nesrin B.’nin ise yüzde 15 oranında tali kusurlu olduğu yer aldı. Raporda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafik kontrolörü olarak görev yapan Ela A.’nın ise kusurunun olmadığı belirtildi.

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#Pegasus Havayolları#Sabiha Gökçen#Kaza

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