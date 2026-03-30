Sabiha Gökçen’de uçuşlara yağmur engeli

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan uçaklar uzun süre havada tur attı. Yakıt kritiğine giren 51 uçak, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile sefer iptal etme kararı aldıklarını ifade eden AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferimiz iptal edilmiştir. 11 seferimiz de başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması söz konusudur” diye bilgi verdi. Pegasus Havayolları’ndan yapılan açıklamada da, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan uçuş kısıtlama kararı doğrultusunda planlanan bazı seferlerde aksaklık yaşandığı belirtildi. Bu kapsamda 76 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yeni iptal ve yönlendirmelerin olabileceği belirtilerek, yolcuların uçuşları öncesinde güncel duyuruları takip etmeleri istendi.