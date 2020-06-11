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İlkay DİKİCİ- Can EROK/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 17:39,Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen’de termal kask

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Sabiha Gökçen’de termal kask
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüs ile mücadele kapsamında kasklı termal kamera uygulaması başladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüsle mücadeleye karşı alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Terminal binasına girişe konumlandıran termal kameraların yanı sıra kasklı termal kamera uygulaması da başladı. Güvenlik personelinin takmış olduğu kasklı termal kamerayla seyyar bir şekilde yolcuların vücut ısıları ölçülüyor. Vücut ısıları yüksek çıkan yolcular, sağlık görevlilerine yönlendiriliyor.

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